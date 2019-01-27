كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - الرئيس الفرنسي يصل القاهرة ومدبولي في استقباله

استقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمطار القاهرة.

ووصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة للقاهرة، يلتقي خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في زيارة هي الأولى منذ توليه مهام منصبه عام 2017 رئيسًا للجمهورية الفرنسية.

وزار الرئيس الفرنسي، عصر اليوم الأحد، معبد أبوسمبل في أسوان، فور وصوله من فرنسا، في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لنقل المعبد إلى مقره الجديد، وذلك قبل أن يصل القاهرة.