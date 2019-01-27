كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - الظلم وحش - الشيخة سما المصري بريئة من أغنية "مبلاش من تحت يا حوده"

أكدت الفنانة سما المصري، أن محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار أحمد شاكر، أصدرت حكمها علي عرفه محمد احمد وشهرته “باسم فيجو”، موزع ومؤلف اغاني، بتغريمه 15 ألف جنيه، وذلك لقيامه بتأليف أغنيه “بلاش من تحت ياحود”، وقيامه بنسبها لها.

وقد أثبتت تحقيقات نيابه الازبكيه وتحريات مباحث الانترنت بقيام المتهم/باسم فيجو بتأليف وتوزيع الاغنيه السالف ذكرها ونشرها ايضا علي مواقع التواصل الاجتماعي والصاقها بالفنانه/سما المصري ووضع اسمها عليها وهي لا تخصها من قريب أو بعيد مما ادي للتشهير بها والاساءه لها وهذا أن نم إنما ينم علي تدني اخلاق ورخص من هذا المتهم .وتعلن الفنانه انها ستقاضي اي شخص يقوم بنشر تلك الاغنيه أو نشر أي مقاطع لا تخصها وانسابها لها أو وضع اسمها عليها.