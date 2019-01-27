كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - اغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الاحوال الجوية



اعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر اغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الاحمر فى تمام الساعة السادسة مساءا نظرا لسوء الاحوال الجوية و شدة الرياح التى بلغت 25عقدة شمالية غربية و ارتفاع الاموج ما بين 2-3 امتار و الضغط 1015 درجة و حالة البحر مضطربة جدا و تم ايقاف كافة الانشطة البحرية و ذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة و الكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

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