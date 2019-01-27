كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - بالفيديو - نيكول سابا تكشف هوايتها المفضلة



نشرت المطربة نيكول سابا مقطع فيديو لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف من خلاله عن موهبتها التى تفضلها بعيدا عن الغناء والتمثيل. وظهرت نيكول فى الفيديو تمارس رياضة "البولنج" وعلقت على الفيديو قائلة : "البولنج أفضل هوايتها التى أحب ممارستها". يذكر أن نيكول سابا مرشحة للمشاركة فى مسلسل "فالنتينو" الذى يقوم ببطولته الفنان عادل إمام ويخوض به السباق الرمضانى المقبل.



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