كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - عرض فيلم ورد مسموم في مهرجان جمعية الفيلم

يعرض فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح يوم 1 فبراير المقبل بمركز الإبداع الفني ضمن فعاليات اليوم السابع لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، بحضور عدد من صناعه، ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد محمد الروبي.

وكان المخرج المصري أحمد فوزي صالح، حصد عن فيلمه ورد مسموم جائزة لجنة التحكيم الخاصة صلاح أبو سيف،‏ ضمن آفاق السينما العربية‏، وحصد الفيلم أيضًا على جائزة صندوق الأمم المتحدة للشباب، كما نال جائزة أحسن فيلم عربي، مقدمة من تيك تيوك بقيمة 15 ألف دولار بمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين.

وفاز "ورد مسموم" بجائزة أفضل فيلم في مهرجان السينما الإفريقية "طريفة" في إسبانيا، مايو الماضي، وأعلنت لجنة التحكيم في حيثياتها "أن الفيلم يتمتع بنظرة تسجيلية تقترب من الواقع، حين يظهر القوة التي تبذلها امرأة مقهورة"، كما حصد على جائزة خاصة من لجنة تحكيم مهرجان الفيلم الإفريقي الدولي في نيجيريا.