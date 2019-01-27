كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - محمد شاكر - بدء الربط الكهربئى مع السودان خلال أسابيع

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر ستتحول لمحور ربط نقل وتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، لافتًا إلى أن هناك ربطا مع الأردن بقدرات تصل إلى 450 ميجاوات، ومع ليبيا بقدرات تصل إلى 200 ميجاوات، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم الربط مع السودان وإرسال الطاقة الكهربائية إلى الخرطوم.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك إستراتيجية بعيدة المدى لتصدير الطاقة إلى القارة الأفريقية عن طريق السودان، مشيرا إلى أن الربط في البداية سيكون محدودًا فيما يتعلق بالقدرات.

وأوضح أن مصر في طريقها للتوسع في تصدير الكهرباء بقدرات كبيرة ولكن الأمر يحتاج إلى وقت، لافتًا إلى أن هناك دراسة جدوى كبيرة للربط الكهربائي مع قبرص ثم إلى اليونان وأوروبا، لتبادل ما يقرب من 3000 ميجاوات، وبيع القدرات الفائضة للدول المحيطة.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير، إن هناك مشكلة، مشيرا إلى أنها محاولة لاستنساخ ما يسمى بـ"ثورات الربيع العربي"، مؤكدا أن الشعب السوداني لديه من الوعي لتفويت الفرصة.

وأضاف: نقدر دور مصر في هذه الأزمة ووصول وفد رفيع المستوى مع بداية الأحداث لتأكيد دعم مصر لأمن واستقرار السودان.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات تناولت مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت بالخرطوم في أكتوبر الماضي، وتتعلق بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات الأمن الغذائي والبنى التحتية والاستثمار.