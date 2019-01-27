كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - وسائل إعلام هولندية: 10 إلى 20 شخصا مفقودين عقب انهيار المنازل بلاهاي

قالت وسائل إعلام هولندية، الأحد، إن انفجارا وقع في مدينة لاهاي، مما أدى إلى انهيار عدد من المباني، وفقدان نحو 20 شخصا تحت الحطام.

ونقلت وسائل الإعلام الهولندية عن مصادر قولها، إن الانفجار، الذي لم تعرف أسبابه بعد، تتسبب في انهيار عدد من المنازل على رؤوس ساكنها.

وأشارت إلى أن ما بين 10 إلى 20 شخصا أصبحوا في عداد المفقودين عقب الانفجار.

ولم يصدر عن السلطات أي توضيحات بشأن طبيعة الانفجار حتى الآن.