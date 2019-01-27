كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - عاجل - انهيار جزئي لعقار في البساتين دون إصابات
أخلت الأجهزة التنفيذية لحى البساتين، برئاسة محمود ضياء، رئيس الحى، العقار رقم ٩ شارع الزاوية المتفرع من شارع حسن الصوان، بعد انهيار جزء منه.
وأكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، انهيار جزء من السقف وسور البلكونة بالدور الثالث.
وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في تصريحات صحفية، أنه فور الانهيار تم إخلاء العقار من قبل أجهزة الحى، وتأمين محيط العقار، وتوفير سكن بديل للأسر القاطنة.
ولفت إلى أنه سيتم معاينة العقارات المجاورة من قبل لجنة هندسية من حى البساتين للبت في سلامتهم الإنشائية والتأكد من عدم تأثرها بانهيار العقار.
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