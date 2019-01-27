كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - غدا - طلعت زكريا يكشف أسرار مسيرته الفنية مع اﻻعلامي عمرو الليثي

في أمسية فنية خاصة في العاشرة مساء غدا الاثنين من برنامج واحد من الناس علي شاشة النهار يحل النجم طلعت زكريا ضيفا علي اﻻعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس ويكشف طلعت زكريا أسرار خاصة حول أعماله الفنية الجديدة السينمائية والمسرحية بالإضافة الي ابرز الأعمال خلال مشواره الفني

كما حضرت الفنانة ايمي طلعت زكريا تسجيل الحلقة مع النجم طلعت زكريا وكشفت العديد من الأسرار عن والدها والجوانب الإنسانية في شخصيته

كما يتناول اللقاء الحديث عن نشاته بالإسكندرية وكيف كانت بدايته الفنية ونقطة الانطلاق في حياته الفنية ، بالإضافة الي الأزمة الصحية التي تعرض لها والعديد من الكواليس والأسرار التي تذاع لأول مرة من خلال برنامج واحد من الناس مع اﻻعلامي عمرو الليثي .

يذاع البرنامج غدا الاثنين في العاشرة مساء عبر شاشة قناة النهار.