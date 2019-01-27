كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - متخصص : أسعار السيارات في مصر ومكاسب الشركات مبالغ فيها

في نفس الوقت الذي يهاجم تجار ووكلاء السيارات في مصر وعدد من الخبراء والمسئولين عن قطاع السيارات في مصر حملات خليها تصدي ومقاطعة الشراء بكل الوسائل، يرد المسئولين عن الحملة والمؤيدين لها بشكل قوي وعنيف كذلك وكلا الطرفين يرد بطريقة متشددة والشائعات تنتشر بين الجانبين بشكل عنيف دون وجود أخبار مؤكدة حقيقية.

خبير يؤكد ان حملة خليها تصدي نجحت في وقف حملات ارتفاع الاسعار

وذكر أحد خبراء الاعلام المتخصص في السيارات في مصر وهو محمد شتا العضو كذلك في حملة خليها تصدي ان أسعار السيارات في مصر مبالغ فيها وأن السيارات تباع في الدول الخليجية بمواصفات أعلى وسعر أقل وكذلك الحال في السوق الاوروبي ، وأوضح أن تجار ووكلاء السيارات يحققون الاستفادة الأكبر من الزيادات الخاصة بأسعار السيارات.

خبير يؤكد ان تجارة السيارات تفوق مكاسب تجارة المخدرات

وأكد على ان مبيعات السيارات تعاني في مصر منذ عدة شهور وتراجعت بشكل كبير مشيراً الي نجاح حملة خليها تصدي في وقف المبيعات لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات غير المبرر من التجار والتوكيلات موضحاً ان الحملة وصلت الي اكثر من 700 ألف مشترك في وقت بسيط. فيما أوضح خبير جمركي وقانوني في نفس الوقت ان أسعار السيارات حالياً مبالغ فيها وان مكاسبها تفوق مكاسب تجارة المخدرات .