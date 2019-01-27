كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - تجديد الرخص واستخراج بدل الفاقد من المنزل

كشفت وزارة الداخلية في مصر عن خدمات الكترونية جديدة اعلنت عن اطلاقها في الفترة الحالية بمناسبة احتفالات عيد الشرطة في مصر , وقالت الوزارة أن الخدمات الجديدة تأتي عبر موقع بوابة مرور مصر الذي يوفر خدمات الكترونية عديدة للمواطنين تتعلق بالمرور ، والموقع الجديد الذي سيوفر هذه الخدمات يحمل اسم traffic.moi.gov.eg .

تجديد الرخص واستخراج بدل الفاقد عبر موقع الكتروني جديد

وقالت الوزارة ان الموقع سيساهم في تقديم الخدمات المرورية في اطار الوصول الي تقديم خدمات المرور بشكل كامل بصورة الكترونية والتخلي عن الصورة الورقية النمطية حيث سيوفر الموقع الالكتروني الجديد خدمات تشمل تجديد رخص السيارات واستخراج بدل تالف رخصة تسيير المركبة وبدل تالف رخصة القيادة وبدل فاقد رخصة التسيير وبدل فاقد رخصة القيادة.

توصيل الرخص في المنازل للراغبين

كما أكدت أن هذه الأوراق بعد انتهائها بصورة الكترونية يمكن توصيلها للراغبين في المنازل الا في حالات وجود حظر بيع او فحص فنى للسيارات ، فيما تشمل باقي الخدمات الاخري الاستعلام عن صحة بيانات رخص التسيير مركبة للتأكد من صحة بيانات أي سيارة مستعملة قبل شرائها والتأكد من أن رخصها سليمة وغير مزورة.

نشرة مرورية صوتية من المرور على موقع جديد

كما تأتي خدمات أخرى على البوابة تشمل تقديم نشرة مرورية صوتية وخريطة بعناوين وحدات التراخيص المختلفة وكيفية الوصول لها ومزادات لوحات السيارات المعدنية المميزة .