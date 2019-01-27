كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - أسعار السيارات المستعملة في مصر 2019 الأقل من 50 ألف جنيه



نطرح لكم اسعار السيارات المستعملة في مصر 2019 تحت سعر 50 ألف جنيه، والتي تناسب الطبقات المختلفة والفقيرة والمتوسطة، الذين يقتنون السيارات بغرض قضاء حوائجهم وليس الرفاهية الزائدة، حيث ارتفعت أسعار السيارات في مصر في الفترات الأخيرة، وبالتالي فان اقتناء سيارة متواضعة هو أمر يفضله الكثير في مثل هذه الأيام، مع انتظار انخفاض أسعار السيارات الأوروبية 2019 وبالتالي فسوف نوضح لكم، اسعار السيارات المستعملة في مصر 2019 والتي يقل سعرها عن 50 الف جنيه وتناسب جميع الفئات من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وسوف نوضح ذلك بالأرقام مع توضيح نوع السيارات والموديلات الخاصة بالسيارة. 1 فيات أونو موديل 1995 متوسط 45 ألف جنيه 2 فيات بونتو موديل 1992 متوسط 43 افل جنيه 3 فيات ريجاتا موديل 1987 متوسط سعر 35 ألف جنيه 4 فيات 28 موديل 1973 33 ألف جنيه 5 فيات 128 موديل 1989 35 الف جنيه 6 فيات شاهين موديل 1999 40 ألف جنيه 7 فيات شاهين موديل 1996 42 ألف جنيه 8 فيات شاهين موديل 1998 37 ألف جنيه 9 فيات بولونيز موديل 1990 33 ألف جنيه 10 فيات شاهين موديل 1995 40 ألف جنيه 11 كيا برايد موديل 1997 50 ألف جنيه 12 بيجو 504 موديل 1975 50 ألف جنيه 13 بيجو 504 موديل 1978 32 ألف جنيه 14 فيات شاهين موديل 1999 50 ألف جنيه 15 فولكس فاجن بيتل موديل 1971 35 ألف جنيه 16 تويوتا ستارليت موديل 1990 50 ألف جنيه 17 سكودا فيفوريت موديل 1994 30 ألف جنيه 18 لادا 2107 موديل 2008 50 ألف جنيه 19 مازدا 323 موديل 1982 38 ألف جنيه 20 هوندا سيفيك موديل 1978 30 ألف جنيه

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