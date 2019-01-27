كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - نتنياهو يعلن عن اعتراف إسرائيل برئيس المعارضة رئيسا لفنزويلا

أعلن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "إسرائيل تنضم إلى كل من ​الولايات المتحدة​ وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية و​أوروبا​ في الاعتراف ب​القيادة​ ​الجديدة​ في ​فنزويلا​ بزعامة رئيس البرلمان ​خوان غوايدو​".

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة خوان غواديو قد أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا بدلاً من ​نيكولاس مادورو​ وقد اعترف بشرعيته كل من الولايات المتحدة وكندا و​البرازيل​ و​الأرجنتين​ و​كولومبيا​ و​البيرو​ و​بريطانيا​.

فيما أكد مادورو "أننا لا نريد العودة إلى عهد التدخلات الأميركية"، مشيراً إلى "أنني سأبقى في قصر الرئاسة مع أصوات الشعب الذي هو الوحيد من ينتخب رئيسا دستوريا لفنزويلا"، معلناً عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا والولايات المتحدة. وحصد مادورو دعم كل من ​روسيا​ و​الصين​ و​المكسيك​ وكوبا وسوريا.