كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - نتنياهو يعلن عن اعتراف إسرائيل برئيس المعارضة رئيسا لفنزويلا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "إسرائيل تنضم إلى كل من الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية وأوروبا في الاعتراف بالقيادة الجديدة في فنزويلا بزعامة رئيس البرلمان خوان غوايدو".
وكان رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة خوان غواديو قد أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا بدلاً من نيكولاس مادورو وقد اعترف بشرعيته كل من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا والبيرو وبريطانيا.
فيما أكد مادورو "أننا لا نريد العودة إلى عهد التدخلات الأميركية"، مشيراً إلى "أنني سأبقى في قصر الرئاسة مع أصوات الشعب الذي هو الوحيد من ينتخب رئيسا دستوريا لفنزويلا"، معلناً عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا والولايات المتحدة. وحصد مادورو دعم كل من روسيا والصين والمكسيك وكوبا وسوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يعلن عن اعتراف إسرائيل برئيس المعارضة رئيسا لفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.