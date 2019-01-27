انت الان تتابع تفاصيل خبر انفجار في هولندا يتسبب بانهيار عدة منازل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 08:25 مساءً - هز انفجار عنيف، اليوم الأحد، مدينة لاهاي الهولندية؛ وتسبب بانهيار عدة منازل، في حين رجحت السلطات المحلية سقوط ضحايا من جراء الحادث.

وأوضح متحدث من فرق الإطفاء لقناة "RTL News" المحلية، أن الحادث وقع في شارع يان فان در هايدن، مرجحاً أن يكون الانفجار ناجماً عن تسرب الغاز.

وأعلنت السلطات المحلية أن الانفجار أسفر عن انهيار جزئي لـ3 منازل، مؤكدة وجود خطر سقوط كل المجمع السكني في الموقع.

السلطات أشارت إلى وجود احتمالية عالية لسقوط ضحايا من جراء الحادث، مبينة أن العدد الدقيق للأشخاص الموجودين داخل المنازل في خلال الانهيار غير معروف.

وهرعت وحدات كثيرة من سيارات الإسعاف والإطفاء، فضلاً عن مروحيات إلى مكان الانفجار، في حين تجري عمليات إجلاء الناس من المكان.

وذكر موقع "District8" الإخباري أن عناصر الإنقاذ تمكنوا من انتشال 3 أشخاص من تحت الأنقاض ونقلوا جميعاً إلى المستشفى.