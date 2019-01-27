صورة جريئة لـ سما المصري احتفالا ببراءتها من "بلاش من تحت يا حودة"

نشرت الراقصة سما المصري صورة جريئة لها، ظهرت من خلالها مرتدية فستان كُحلي"مُجسم" وقصير، مع حذاء أحمر، وهي متكئة على سيارة باللون نفسه، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت: "طب مفيش مبروك على البراءة النهاردة من تهمه أغنية بلاش من تحت ياحودة؟؟ دا حتى الصورة دي جديدة".

وكانت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار أحمد شاكر أصدرت حكمها على عرفة محمد أحمد وشهرته "باسم فيجو"، موزع ومؤلف أغاني بتغريمه 15 ألف جنيه، لتأليفه وتزوير أغنيه "ما بلاش من تحت يا حودة"، ونسبها للفنانة سما المصري.

وأفادت تحقيقات نيابة الأزبكية وتحريات مباحث الإنترنت بأن المتهم "باسم فيجو" ألَّف ووزع الأغنية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وألصاقها بالفنانة سما المصري ووضع اسمها عليها وهي لا تخصها من قريب أو بعيد ما أدى إلى التشهير بها والإساءه لها.

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