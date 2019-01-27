إنجي المقدم تعلق على حلقتها مع إسعاد يونس: "كنت هفطس"

نشرت الفنانة إنجي المقدم صور من كواليس حلقتها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت: "أنا أكلت في الحلقة دي كمية أكل ماكلتوش في حياتي.. كنت هفطس بجد.. بس كمان ضحكت ضحك واستمتعت من قلبي مع الذي كائن في الوجود.. الست إسعاد.. وهي إسعاد بجد مش هزار.. خفة دم وتلقائية ولذاذة وطيبة وعفوية ونقاء وذكاء وثقافة ولباقة".

وتابعت: "ربنا ما يحرمنا من إسعادك لينا يا ست الكل يا إسعاد الكل".

يذكر أن "المقدم"، تحل ضيفة على الفنانة إسعاد يونس، خلال حلقة يوم الإثنين المقبل، من برنامج "صاحبة السعادة" والذي يُعرض عبر قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وتتحدث "إنجي" خلال الحوار، عن مشوارها الفني بجانب جلسة عشاء خلال الحلقة، مع مجموعة من الجنسيات المختلفة.

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