خبيرة تجميل تكشف أسرار مكياج الزفاف والخطوبة

قدمت خبيرة التجميل "سما صفوت" عدة نصائح للفتيات المقبلات على مناسبة الزفاف، أو الخطوبة لكي يبدين في أفضل إطلالتهن خلال هذا اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:
1- على العروس يوم الخطوبة أن يبتعد مكياجها عن اللون الأبيض، الأوف وايت، ودرجات الأخضر، والأزرق والفوشيا، وأن تتجه لاختيار الألوان الهادئة كالزهري، والموف الفاتح.
2- يجب استخدام الدرجات التي تميل إلى الفضي، الأسود السموكي، والأوكسديه بمكياج الزفاف
3- في مكياج الزفاف يجب أن تستعين العروس بالرموش المستعارة سواء الكاملة أو التي يتم تركيبها one by one لتظهر أكثر كثافة في الصور.
4- تجنب استخدام ملمع الشفاه لأنه سهل الزوال، فمن الأفضل الاعتماد على أحمر الشفاه من الأنواع "المات".
5- تحديد العيون ورسم الحواجب التي تعتبر بمثابة البرواز المثالي للمكياج.
6- الابتعاد عن المسكارا من الألوان المختلفة فاللون الأسود هو المثالي.
7- في حفلة الخطوبة يفضل أن يكون أحمر الشفاة متناسب مع لون الفستان لتكون إطلالة العروس منمقة وأنيقة.
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