بالصور| رانيا يوسف تثير الجدل بـ"جملة غامضة" عقب بلاغها ضد الفيديو الإباحي

نشرت الفنانة رانيا يوسف، منشور جديد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب تقدمها ببلاغ ضد إدعائها ظهورها في مقطع إباحي.

وكتبت "رانيا": "القليل من التجاهل.. يُعيد كل شخص إلى حجمه الطبيعي"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي معها.

يشار إلى أن محامي شعبان سعيد، تقدم ببلاغ للنائب العام وكيلا عن الفنانة رانيا يوسف، يطلب فيه القبض والتحقيق مع مروج فيديو إباحي منسوب لموكلته "زورًا".

وقال سعيد، في بلاغه الذي حمل رقم 1226 لسنة 2019 عرائض النائب العام، إن موكلته تفاجأت بانتشار فيديو إباحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقال إنها مع مخرج سينمائي شهير، وذلك خلافا للحقيقة.

وأضاف "يظهر في المقطع المصور شخص غير معروف يؤكد أن رانيا يوسف هي التي تظهر بالفيديو ويوجه لها عبارات قذف ويطعن في عرضها".

وطلب سعيد في بلاغه سرعة القبض على الشخص المشار إليه في الفيديو والتحقيق معه ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة والمحرضين على انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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