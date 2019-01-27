محامية بـ"القومي للمرأة": لا يجوز الرجوع بسن الحضانة إلى 9 سنوات

قالت المحامية أماني المصري، عضو المجلس القومي للمرأة، إنه لا يجوز الرجوع بسن الحضانة إلى 9 سنوات واستمرارها لسن 15 عاما، مع تعديل الرؤية وتحويلها إلى استضافة، خلال ندوة حول الأحوال الشخصية بنقابة المحاميين.

وأضافت "المصري"، خلال كلمتها: "نحن كمحامين نتكلم بصفة عامة؛ فالقانون يشرع للمجتمع عامة ولن نقوم بتفصيل قانون لكل حالة على حدى فالقانون يخدم الجميع".

وأضافت أنه توجد إشكالية في أحكام النفقات؛ فالتحريات تأتي مخالفة للواقع سواء بالزيادة عن دخل الزوج أو النقصان ولابد من وسيلة لا تعتمد على الأفراد وتضمن تقدير للنفقة بشكل حقيقي.

وشددت المحامية أماني المصري، على ضرورة أن لا تحال قائمة المنقولات للشق الجنائي وأن تعرض أمام محكمة الأسرة وتحكم فيها بأحكام مدنية؛ وتشكل لجان تقوم بالمعاينة على أرض الواقع فلا يجوز أن يسجن أحد لمجرد أنه تزوج.

جاء ذلك على هامش الندوة التي تقيمها نقابة محامي دمياط حول الأحوال الشخصية برعاية سامح عاشور نقيب محامي مصر، وياسر أبو هندية نقيب محامي دمياط، والنائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي.

وحضر أيضا النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، ورامي محسن رئيس المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، والدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة "تمرد" ضد قانون الأحوال الأسرية.

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