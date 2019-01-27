كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - الأهلي يواجه دجلة لمواصلة الإنتصارات والضغط على الزمالك

الأهلي

يسعى الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لمواصلة الانتصارات عندما يلعب على أرض وادي دجلة، غدًا الإثنين، من أجل تقليص فارق النقاط مع الزمالك المتصدر.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، فيما يأتي وادي دجلة في المركز 16 برصيد 20 نقطة من 19 مباراة.

وقال محمد يوسف، المدرب المساعد للأهلي، اليوم الأحد، إن مواجهة وادي دجلة صعبة للغاية، لأنها أمام فريق يملك جهازا فنيا جيدا ولاعبين رائعين.

وأضاف "الأهلي يخوض المباراة بهدف واحد واضح هو الفوز من أجل الحفاظ على سلسلة الانتصارات الأخيرة".

وتابع "الأهلي حقق العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية منها الحفاظ على انتصاراته المحلية واستعاد بعض اللاعبين المصابين بعد تعافيهم، فضلا عن اندماج الصفقات الجديدة سريعا مع الفريق وهذا ظهر واضحا في مباراة مصر للمقاصة الأخيرة".

وأتم: "الأهلي دائما تحت ضغط بسبب توالي المباريات، لكن في النهاية الجميع يعمل على قلب رجل واحد، من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع داخل الفريق بشأن الحفاظ على البطولات والتواجد دائما على منصات التتويج".