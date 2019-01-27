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كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - الرئيس اليمنى يصدر قرار بتعيين رئيس جديد للاستخبارات العسكرية
أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً يقضي بتعيين العميد الركن أحمد محسن سالم اليافعي رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع خلفاً للواء محمد صالح طماح.
وكان طماح قد توفي مؤخرا إثر إصابته في هجوم من ميليشيات الحوثي بطائرة مسيرة استهدف قاعدة العند العسكرية جنوب اليمن في 10 يناير/كانون الثاني الحالي.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 2019 على تعيين أحمد محسن سالم اليافعي رئيسا لهيئة الاستخبارات ويرقى إلى رتبة لواء.
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