كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - بالفيديو.. مونبيلييه يُسقط كان بهدفين في الدوري الفرنسي

مونبيلييه

فاز مونبيلييه على ضيفه كان (2-0) اليوم الأحد، ضمن المرحلة الـ22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدفي مونبيلييه جايتان لابورد بالدقيقة (51)، وبول بايسي، لاعب كان، بالخطأ في مرمى فريقه (84).

ورفع مونبيلييه، رصيده، إلى 35 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد كان عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.