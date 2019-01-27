كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - كيف تسيطر على "الكوبرا" موضوع برنامج واحد من الناس

قال الاعلامى دكتور عمرو الليثى انه هذه الفقرة للكبار فقط وهى من اخطر الفقرات واستضاف الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة النهار احمد رجب الدكرونى من الاسكندرية ، ويقوم بتربية الثعابين داخل بيته وقام بتوفير بيئة مناسبة لتربية الكوبرا المصرية داخل منزله واصطحب احمد خلال الحلقة ثعبان الكوبرا معاه خلال الحلقة وكيفية معرفته والسيطرة عليه

واشار الضيف خلال الحلقة الى كيف يتعامل مع الثعابين وكيف ذاع صيته فى الاسكندرية وانواع الثعابين والسام منها وغير السام

وعلى جانب اخر ناشد الإعلامي عمرو الليثي، المواطنين غير القادرين بسرعة التواصل مع صفحة البرنامج على التواصل الاجتماعى وإرسال أماكن تواجدهم من أجل توفير جميع متطلباتهم.

ومؤكداً على ان برنامج "واحد من الناس" على استعداد تام من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير جميع مستلزماتها ويتم الارسال عبر صفحة البرنامج على الفيس بوك او من خلال الاتصال بارقام البرنامج .