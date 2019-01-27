كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - الوداد يهزم الكوكب.. وتعادل التطواني والجيش بالدوري المغربي
الدوري المغربي
حقق فريق الوداد الرياضي , فوزاً مستحقاً وصعباً على حساب نظيره الكوكب المراكشي , في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري المغربي بنتيجة 3-1 , في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ” بن أحمد العبدي “.
ورفع فريق الوداد رصيده بعد هذا الإنتصار الى 35 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق حسنية أكادير الذي لم يلعب هذه الجولة بعد , في حين تجمد رصيد الكوكب عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر .
وإستطاع فريق الكوكب المراكشي أن يسجل هدف التقدم عن طريق اللاعب ( عبد الاله عميمي ) في الدقيقة ” 7 ” , في حين تمكن فريق الوداد أن يسجل هدف التعادل عن طريق ( محمد أوناجم ) من ركلة جزاء في الدقيقة ” 48 ” .
وتمكن فريق الوداد أن يسجل هدف ثاني عن طريق اللاعب ( أشرف داري ) في الدقيقة ” 83 ” , في حين تمكن فريق الوداد أ نيسجل هدف ثالث عن طريق اللاعب ( يحيي جبران ) في الدقيقة ” 85 ” من ركلة جزاء , لينتهي اللقاء 3-1 .
في المقابل اكتفى فريق المغرب التطواني بنتيجة التعادل دون أهداف، أمام ضيفه الجيش الملكي، في المباراة التي جمعتهما، عصر اليوم الأحد، برسم الجولة 15 والأخيرة من شطر ذهاب البطولة الإحترافية .
وعجز المدرب الإسباني كارلوس ألوس، من تحقيق أول إنتصار رفقة الجيش الملكي، بعدما انهزم الخميس الماضي، وتواضع أمام مضيفه الرجاء الرياضي، وانهزم بهدفين لواحد في أول ظهور رفقته .
وعقب نتيجة التعادل، بات فريق المغرب التطواني يحتل المركز الثامن برصيد 18نقطة فيما ارتقى الجيش الملكي للرتبة 12 في سبورة الترتيب برصيد 15 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر الوداد يهزم الكوكب.. وتعادل التطواني والجيش بالدوري المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.