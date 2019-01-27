كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - الوداد يهزم الكوكب.. وتعادل التطواني والجيش بالدوري المغربي

الدوري المغربي

حقق فريق الوداد الرياضي , فوزاً مستحقاً وصعباً على حساب نظيره الكوكب المراكشي , في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري المغربي بنتيجة 3-1 , في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ” بن أحمد العبدي “.

ورفع فريق الوداد رصيده بعد هذا الإنتصار الى 35 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق حسنية أكادير الذي لم يلعب هذه الجولة بعد , في حين تجمد رصيد الكوكب عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر .

وإستطاع فريق الكوكب المراكشي أن يسجل هدف التقدم عن طريق اللاعب ( عبد الاله عميمي ) في الدقيقة ” 7 ” , في حين تمكن فريق الوداد أن يسجل هدف التعادل عن طريق ( محمد أوناجم ) من ركلة جزاء في الدقيقة ” 48 ” .

وتمكن فريق الوداد أن يسجل هدف ثاني عن طريق اللاعب ( أشرف داري ) في الدقيقة ” 83 ” , في حين تمكن فريق الوداد أ نيسجل هدف ثالث عن طريق اللاعب ( يحيي جبران ) في الدقيقة ” 85 ” من ركلة جزاء , لينتهي اللقاء 3-1 .

في المقابل اكتفى فريق المغرب التطواني بنتيجة التعادل دون أهداف، أمام ضيفه الجيش الملكي، في المباراة التي جمعتهما، عصر اليوم الأحد، برسم الجولة 15 والأخيرة من شطر ذهاب البطولة الإحترافية .

وعجز المدرب الإسباني كارلوس ألوس، من تحقيق أول إنتصار رفقة الجيش الملكي، بعدما انهزم الخميس الماضي، وتواضع أمام مضيفه الرجاء الرياضي، وانهزم بهدفين لواحد في أول ظهور رفقته .

وعقب نتيجة التعادل، بات فريق المغرب التطواني يحتل المركز الثامن برصيد 18نقطة فيما ارتقى الجيش الملكي للرتبة 12 في سبورة الترتيب برصيد 15 نقطة .