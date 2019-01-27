كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - أنشطة متعددة بمكتبتى الطفل والنشىء بمكتبة الاسكندرية

تنظم مكتبتا الطفل والنشء بمكتبة الإسكندرية العديد من الأنشطة وورش العمل والمحاضرات في مختلف المجالات التي تتناسب مع الاهتمامات المختلفة لأعضائها من الأطفال من سن 6 إلى11 سنة، والنشء ما بين 12 إلى 16 سنة، وذلك في الفترة من 27 يناير إلى 7 فبراير 2019.

ويتضمن برنامج أنشطة نصف العام بمكتبة النشء ورش علمية وثقافية وفنية تعزز حب القراءة والاكتشاف والإبداع لدى النشء، كورشة بناء الفريق و"جرب تتعامل" وورشة عمل الإعلانات، بالإضافة الى ورش تنمية المهارات المختلفة مثل "فكرة مشروع"، و"وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين". كما يتضمن البرنامج ورش فنية كالرسم بالخيط بالتعاون مع مركز الفنون، وورشة عمل لتشكيل العملات من العصر الروماني واليوناني بالتعاون مع متحف الآثار، وأخرى عن تعليم الخط العربي يقدمها مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية.

كما يضم برنامج أنشطة نصف العام بمكتبة الطفل مجموعة ثرية من الأنشطة والمحاضرات التفاعلية وورش العمل للأطفال، والتي يتم تقديمها من خلال برنامج قاعات القراءة وبرنامج أنشطة نصف العام، ومنها ورشة "الكتابة الهيروغليفية" التي يقدمها مركز دراسات الخطوط، وورشة "النحت" التي تقدمها مدرسة الفنون، وورشة "باروكة كليوباترا" بالتعاون مع متحف الآثار. وكذلك تقدم مكتبة الطفل ورشتين باللغة الانجليزية إحداهما عن الأرقام والأخرى عن جسم الإنسان.