كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - البوندسليجا - بايرن ميونيخ يُمطر شباك شتوتجارت برباعية

بايرن ميونخ

استعاد بايرن ميونخ المركز الثاني في بطولة الدوري الألماني، وأعاد الفارق مع المتصدر بروسيا دورتموند إلى ست نقاط بعد الفوز الهام الذي حققه على حساب ضيفه شتوتغارت بنتيجة 4-1 في مباراة الجولة التاسعة عشر من البطولة.

لم يصمد فريق شتوتغارت كثيراً، حيث تمكن أصحاب الأرض من إفتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة من اللقاء، بعد محاولة على أكثر من مرة، لتصل إلى النجم الاسباني تياغو الكانتارا داخل منطقة الجزاء ليسددها في المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 26 تمكن فريق شتوتغارت من تسجيل هدف التعادل بعد كرة مرفوعة من وسط الملعب، وصلت أمام منطقة الجزاء إلى المهاجم اليوناني أناستاسيوس دونيس ليستلمها بشكل رائع ويسددها قوية جداً في مرمى نوير.

وفي الدقيقة 55 إستعاد الفريق البافاري التقدم بتسديدة البديل سيرج غنابري التي ضربت في المدافع كريستيان غينتير ودخلت المرمى، وفي الدقيقة 71 جاء الهدف الثالث برأسية اللاعب ليون جوريتسكا بعد كرة مرفوعة من ركلة ركنية.

وسجل بايرن ميونخ الهدف الرابع في الدقيقة 84 عن طريق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوسكي، لينتهي اللقاء بنتيجة 4-1، ويعود بايرن للمركز الثاني بـ 42 نقطة، ويبقى شتوتغارت في المركز السادس عشر بعد أن تجمد رصيده عند 14 نقطة.