كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - أحمد بهي الدين : مصر حققت هذا العام الرياده الحقيقيه لمعارض الكتاب دوليا

أكد د. أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئه المصريه العامه للكتاب خلال مداخله هاتفيه مع الاعلامي أحمد يونس في برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو ٩٠٩٠ ، أن مصر قد حققت الرياده الحقيقيه في معارض الكتاب بعد ان اكتملت أركان الصوره بنقل المعرض لمكانه الجديد بالتجمع الخامس ، مشيرا لوجود عدد من منظمي انجح معارض الكتاب الأجنبيه والعربيه والافريقيه ضمن فريق تنظيم معرض القاهره الدولي للكتاب.

وأكد بهي الدين خلال المداخله ان الهيئه المصريه العامه للكتاب قد تحدت جميع المعوقات لنقل المعرض لمكانه الجديد مشيرا الى شعوره بالزهو بالنتائج التي تم تحقيقها هذا العام بالرغم من اعتبار دورة اليوبيل الذهبي "بروفه" تسبق الانطلاق الحقيقي .

كما أشاد نائب رئيس هيئة الكتاب بحفل توقيع احمد يونس يوم الجمعه الماضي وهنأه على صدوره خلال المداخله ، وأكد على توفير المعرض لمكان مستقل خاص بالتوقيعات بخلاف الدورات السابقه في مكان معرض الكتاب القديم .

وأشار بهي الدين خلال مداخلته مع يونس الى ان دور النشر المشاركه فس المعرض هذا العام زادت بنسبة ٢٠% ، كمان ان هناك العديد من الدول الاجنبيه تشارك في المعرض لأول مره هذا العام.