كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - رئيس الوزراء الايطالى يصل سلطنة عمان فى زيارة رسمية



يصل إلى سلطنة عمان اليوم البروفيسور جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا في زيارة قصيرة للسلطنة.وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون القائم بين السلطنة وإيطاليا.ويرافق رئيس الوزراء الإيطالي خلال زيارته وفد رسمي يضم عددًا من المسؤولين.

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