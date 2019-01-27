كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - الليلة - الطفل المعجزة ضيف عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي د.عمرو الليثي، "الطفل المعجزة" أحمد حبسة ، وذلك خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج "واحد من الناس" الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون "النهار"، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

"حبسة" من مواليدمحافظة الغربية ويبلغ من العمر 10 أعوام، ومُصاب بمرض التوحد، وانتهى من حفظ القرآن الكريم كاملًا، فضلًا عن تقليد أصوات أكثر من 15 مُقرئ للقرآن، في مصر والعالم العربي، فضلًا عن مواهب أخرى.

ويستضيف الليثى والد الطفل، ويتحدث عن كيفية اكتشاف المواهب التي يتمتع بها ابنه، وكيف يتعامل معه، فضلًا عن استطاعته حفظ القرآن الكريم كاملًا دون أن يتابعه أحد.

برنامج "واحد من الناس" يُقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أيام السبت والأحد والإثنين، عبر شبكة تليفزيون "النهار"، في تمام الساعة العاشرة مساءً.