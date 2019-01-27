كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - زوجة بشار الاسد تخضع لعملية جراحة لاستئصال ورم فى الثدى

كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأحد، أن زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، أجرت عملية جراحية في الثدي، ضمن برنامجها للعلاج من السرطان.

وذكرت الوكالة أن "العملية التي أجرتها أسماء الأسد بالمشفى العسكري بدمشق قد تكللت بالنجاح"، مضيفة أن "رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل".

وأعلن عن إصابة أسماء بسرطان الثدي في أغسطس الماضي، حيث نقلت "سانا" تغريدة من حساب رئاسة الجمهورية على تويتر قالت "بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا".

ونشرت "سانا" وقتها صورة للسيدة الأولى، البالغة من العمر 43 عاما، إلى جانب زوجها بشار الأسد، أثناء ما يبدو أنها جلسة لتلقي العلاج.