كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - جاليري بيكاسو ينظم معرضا جديدا للفنان التشكيلي فاروق حسني

ينظم جاليري بيكاسو، اليوم الأحد معرضا جديدا للفنان التشكيلي فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وذلك في تمام

السابعة مساءً بمقر المعرض، بالزمالك. يحضر الافتتاح العديد من الفنانين يتقدمهم الفنانة ليلي علوي والمخرجة

إيناس الدغيدي والنقاد، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات العامة والمُثقفين، ومن المقرر أن يستمر المعرض

حتى الخميس ٢٨ فبراير المقبل. ويضم المعرض ٤٣ عملا فنيا ما بين الأكريليك على توال والأكريليك على ورق

والباستيل على ورق بمقاسات مختلفة، وتتسم الأعمال بالأسلوب التجريدي الذي يتميز به الفنان فاروق حسنى في

أعماله، ويعد من أهم الفنانين في مصر والوطن العربى الذي يتميز بهذا الأسلوب وتناغم الألوان التي يستخدمها في

أعماله والتي تميزه. ويقام المعرض في الفترة من ٣ فبراير ٢٠١٩ وحتى ٢٨ فبراير ٢٠١٩، من التاسعة صباحا

وحتى العاشرة مساء.