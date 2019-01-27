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كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - الاف الفرنسيون فى الشوارع بمسيرة مناهضة للسترات الصفر بباريس
خرجت مسيرة مناهضة للسترات الصفر، اليوم الأحد، في باريس، نظمتها جماعة تطلق على نفسها "الأوشحة الحمراء"، وأخرى تطلق على نفسها "السترات الزرقاء" احتجاجا على العنف الذي تشهده الاحتجاجات.
وتظاهر الآلاف من مؤيدي الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون اليوم في "ساحة الأمة"، مرتدين أوشحة حمراء، بهدف "إسماع صوت الأغلبية الصامتة والدفاع عن الديمقراطية والمؤسسات". ومن المقرر أن تجوب هذه المظاهرة شوارع باريس وصولاً إلى "ساحة الجمهورية".
ويرى بعض المراقبين أن هذه المسيرة ستضر بمساعي التهدئة التي يسعى إليها ماكرون مع السترات الصفراء، وربما تشهد أعمال عنف من السترات.
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