كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - وزيرة الصحة تكرم ممرضة بعد أن قطعت أصبع الطفل " معاذ "

أوقع الحظ العثر الطفل " معاذ " بين يدي ممرضة انتُزعت الرحمة من قلبها.. ومستشفى تفشى الإهمال بين جنباته ومسئوليه.. دخل «معاذ» المستشفى محمولا على كتف والده لعلاجه من نزلة شعبية.. وخرج منها ينزف دمًا من يديه بعد أن قامت الممرضة بقطع إصبعه (سهوًا) في أثناء إمساكها مقصا كانت تستخدمه في تغيير «الكانيولا» من يد «معاذ»، فبدلا من قص «الكانيولا» قصّت إصبعه خلال انشغالها بمكالمة تليفون ولم تكتف بجرمها، بل قامت برمي إصبعه في القمامة ووضعت شريطا لاصقا مكان الإصبع المقطوع، وتركته يصرخ وينزف، غير مبالية بحاله وكأن شيئا لم يحدث.

الواقعة حدثت منتصف ديسمبر الماضى ، ورغم مرور 40 يوما على الواقعة ، لا تزال الممرضة تواصل عملها فى المستشفى دون حساب أو ردع ، وكأن شيئا لم يحدث ، وكأن مستقبل طفل وحياته قد تعرضا لزلزال إهمال على يديها .

ولو كانت إدارة المستشفى قد " طرمخت " كالعادة فى المستشفيات الحكومية على الواقعة ، فهل قررت وزارة الصحة أيضا ان تدفن راسها فى الرمال ، وتكتفى بتصريحات الوزيرة النشيطة حول مبادرة 100 مليون صحة ، بينما هناك مليون إهمال لا يزال يجرى فى مستشفياتها ، والاسوأ انه يمر دون حساب أو عقاب كأنه أمر روتينى يجرى كل يوم .

لا ينقصنا سوى أن نرى تلك الممرضة تتلقى تكريم وزيرة الصحة بدلا من فصلها من عملها على الفور .

يقول نصر فتحي، نجار، عم «معاذ»، إن نجل أخيه مَرِض بنزلة برد الجمعة قبل الماضية، وبالذهاب به لإحدى العيادات الخاصة في الوراق، محل سكنهم، تبين أنه مصاب بنزلة معوية وحساسية على صدره، ويحتاج إلى تعليق محاليل بالإضافة إلى جلسات أكسجين.

أضاف عم الضحية «روحنا بيه على مستشفى إمبابة، واحنا هناك لاقيناها زحمة وواحد شَكَر لينا في مستشفى أحمد ماهر التعليمي بالسيدة زينب، فطلعنا على هناك، وعلّقوا لـ"معاذ"، محاليل في إيديه، وقالولنا إنه هايبات في المستشفى وهيمشي تاني يوم.. ووالدته أقامت معه في الأوضة، ووالده وأنا مشينا».

وتابع «تاني يوم جدة معاذ لوالدته، راحت المستشفى الصبح عشان تطمن عليه، ولقت والدته قاعدة برّه أمام الطابق اللي فيه معاذ، عشان كانوا بينضفوا الغرف جوّه، ووقفت معاها شوية، ولمّا دخلوا لقوا "معاذ" بيعيّط وإيديه اليمين مربوطة بلزق أبيض، وعليه دم كتير، و"الكانيولا" اللي كانت محطوط فيها المحاليل، موجودة في إيديه الشمال بدل اليمين».

وأوضح «فتحي»، أن والدته وجدته «معاذ»، لم تفهما ماذا حدث لابنهما في الساعة التي تركتا فيها "معاذ" على سريره، فأخبرتهما إحدى الأمهات التي كانت موجودة مع طفلها في الغرفة، أن الممرضة «س.ح.ب»، كانت تغيّر المحاليل والكانيولا لـ«معاذ»، انفجر فجأة في البكاء، ولاحظوا ارتباك الممرضة، التي وضعت لاصقا طبيا على يديه، ووضعت «الكانيولا» في اليد الأخرى بدلا من اليد التي جرحتها بالمقص.

واستكمل «قامت الجدة بإزالة اللاصق الطبي للاطمئنان على الجرح بيد "معاذ"، فوجدت أن عقلة إبهام يده اليمنى غير موجودة.. فصرخت الجدة والأم من شكل إصبعه المقطوع، وهرعتا إلى غرفة التمريض، ولم تجدا الممرضة «س»، فأخبرتا كبيرة الممرضات بما حدث وقامتا بالاتصال بوالد معاذ الذي حضر على الفور».

وأردف «عرفنا من الأهالي بالغرفة، أن الممرضة كانت تتحدث في الهاتف، في أثناء تغيير الكانيولا، فقطعت عقلة إصبعه بالخطأ.. ويا ريتها قالت كان ممكن يتلحق ويخيطوا العقلة تاني، لكن هي حطت لاصقا طبيا، وأخدت العقلة رمتها وكأن مفيش حاجة حصلت».