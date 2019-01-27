كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - فركش .. انتهاء تصوير فيلم دماغ شيطان

انتهى المخرج كريم اسماعيل من تصوير آخر مشاهد فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف، اليوم، في منطقة الدقي ليدخل الفيلم خلال الأيام المقبلة مراحل ما بعد التصوير.

وجمع المشهد النهائي للفيلم الفنان باسم سمرة والفنان وليد فواز، وستبدأ الشركة المنتجة للعمل "فيلم اوف ايجيبت" خلال الأيام المقبلة في تنفيذ أغنية دعائية للعمل، ولم تحدد الشركة توقيت طرح االفيلم.

فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف ووليد فواز وعمرو عابد وسلوي خطاب ومي فخري ونادية خيري وأسامة عبدالله وأسامة الزنكلوني وتأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.