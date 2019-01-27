كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - موقف محرج لشاب يسقط من فوق خشبة مسرح أثناء الرقص

تعرض شاب لموقف محرج عندما حاول استعراض حركاته الراقصة وسقط من فوق خشبة المسرح.

كان برادن وولف وزملاؤه يستعدون لتنظيم حدث في جامعة أوكلاهوما عندما بدأ صديقه جاكوب بالرقص وحاول تأدية بعض الحركات أعلى خشبة المسرح.

ومن الواضح أن جاكوب البالغ من العمر 20 عاما كان يؤدي حركات عشوائية ويقفز على المسرح ولم يلاحظ اقترابه من حافة المسرح، ما أدى إلى سقوطه على الفور، ويمكن سماع ضحكات الجميع على المشهد في الخلفية.

ويمكن رؤية البعض يهرعون للاطمئنان على زميلهم ومحاولة مساعدته.

وقال برادن إن جاكوب لحسن الحظ سقط واقفا ولم يتعرض لأي إصابات.