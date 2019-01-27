كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - ثعبان يمتلك يدين يصيب الكثيرين بالحيرة -فيديو

نشر موقع لايف ليك أغرب مقطع فيديو لثعبان يمكن أن تشاهده.

تعرف الثعابين بأنها من الزواحف التي تستخدم جر للجسد على الأسطح للحركة لأنها لا تمتلك أيدى أو أرجل، لكن أحدهم رصد ظاهرة تؤكد عكس ذلك.

عرض مقطع الفيديو ثعبانا أبيض اللون يسير متكئا على يدين صغيرتين تشبه أيدي البرص لكن مع فرق طول جسده، وتجول ملتقط الفيديو حول الثعبان لتوضيح وجود الأيدي التي تعد غريبة للغاية.

لم يذكر الموقع مكان التقاط مقطع الفيديو، لكن الثعبان جذب انتباه الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حيرتهم لأن ظهور تلك اليد ليس له أي تفسير، وبدى الثعبان معتادا على حركته غير المألوفة.