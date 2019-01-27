كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - عاجل.. انفجار قوى بمدينة لاهاي يتسبب في انهيار عدد من المنازل
قالت وسائل إعلام هولندية، الأحد، إن انفجارا وقع في مدينة لاهاي، مما أدى إلى انهيار عدد من المباني، وفقدان نحو 20 شخصا تحت الحطام.
ونقلت وسائل الإعلام الهولندية عن مصادر قولها، إن الانفجار، الذي لم تعرف أسبابه بعد، تتسبب في انهيار عدد من المنازل على رؤوس ساكنها.
وأشارت إلى أن ما بين 10 إلى 20 شخصا أصبحوا في عداد المفقودين عقب الانفجار، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ولم يصدر عن السلطات أي توضيحات بشأن طبيعة الانفجار حتى الآن.
EXPLOSIE in #DenHaag https://t.co/BhnH2ob0pZ
— Roeland Roovers (@r0eland)
EXPLOSIE in #DenHaag https://t.co/BhnH2ob0pZ— Roeland Roovers (@r0eland) January 27, 2019
Huis compleet weggevaagd na explosie in #Laakkwartier in #DenHaag [pic:@rakeshpoeran] pic.twitter.com/j4waEN5Etj
— Roeland Roovers (@r0eland)
Huis compleet weggevaagd na explosie in #Laakkwartier in #DenHaag [pic:@rakeshpoeran] pic.twitter.com/j4waEN5Etj— Roeland Roovers (@r0eland) January 27, 2019
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