كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - سينما سعودية لأفلام الكرتون للأطفال بمعرض كتاب القاهرة

لأول مرة، يشارك الجناح السعودي ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين، من خلال ركن الأطفال بسينما سعودية مخصصة في أفلام الكرتون، تهدف لتعليم الأطفال العديد من السلوكيات والتَعَرُف على مبادئ لغتهم العربية ودينهم الحنيف من خلال أفلام كارتونية مبسطة من إنتاج وإخراج سعودي.

ومن أبرز الأفلام الكرتونية التي تعرضها السينما داخل الجناح السعودي فيلم "سعود وسارة " وفيلم "دانية"، فضلاً عن عرض برامج تعليمية أنتجت خصيصاً للأطفال، بهدف تعليمهم قواعد اللغة العربية والتعرف على أركان الإسلام الخمسة بشكل سلس وبسيط.

وتقول الدكتورة نورا البقمي المسؤولة عن ركن الأطفال داخل الجناح السعودي إن السينما السعودية المختصة بعرض أفلام الكرتون تشارك لأول مرة بالجناح السعودي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لافتة إلى أن معظم المواد الإعلامية المعروضة في السينما من أفلام وبرامج هي نتاج سعودي وتهدف إلى تعليم الأطفال عدداً من السلوكيات والأخلاقيات من خلال عرض رسائل مبسطة عن طريق أحدث الأفلام الكرتونية والتي تُعرَّض أربع مرات يومياً لجميع الأطفال العرب من كل دول العالم.