كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - عدلي منصور رئيسًا لمجلس أمناء مستشفى 500500

اجتمع مجلس أمناء 500-500 برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق بعد الموافقة على رئاسته مجلس أمناء المؤسسة.

وقال منصور عقب الاجتماع: "إن بناء هذا الصرح مهمة جليلة ومشروع قومي يتعين على كل مصري أن يقف خلفه لإنجازه في أسرع وقت".

وأضاف: "هذا الصرح الطبي العملاق لعلاج الأورام بما يضمه من مراكز أبحاث سيكون خير داعم لتوفير الرعاية الطبية المعتبرة واللائقة لكل مصري بالمجان ولهذا سعدت أن أكون ضمن الساعين بكل جهد لإنجاز هذا العمل العملاق على الوجه الأكمل في أسرع وقت".