كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - مصرع وإصابة 7 عمال في انهيار حفر مشروع الصرف بأسيوط

لقي عامل مصرعه، بينما أصيب 6 آخرين منهم ٢ في حالات خطيرة، إثر انهيار أعمال الحفر عليهم أثناء مشاركتهم في العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط بالمحافظة.

وكان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز أسيوط، يفيد بوصول إشارة عاجلة ببلاغ من العاملين بمشروع الصرف الصحى بقرية الزاوية دائرة مركز أسيوط، يفيد بانهيار أعمال الحفر الخاصة بالمشروع على أحد العمال المشاركين بالعمل في المشروع.

وعلى الفور، انتقلت قوات من مباحث المركز واﻹسعاف والحماية المدنية، وتبين إصابة 6 عمال تحت آثار الحفر بحالات خطيرة، ومصرع عامل آخر تم انتشال جثته من أسفل أعمال الحفر بواسطة قوات الإنقاذ المدني، وجار استخراج المصابين المحتجزين.

ويتابع رئيس المركز ومسئولو الوحدة المحلية وضع المصابين وآثار الواقعة بالتعاون مع مسئولي المحافظة لمعرفة سبب الانهيار، وكشف ملابسات الحادث لاتخاذ اللازم، خاصة لوقوع نفس الحادث منذ عامين.

وجار نقل الجثة والمصابين لمستشفى اﻹيمان العام، وتحرير محضر اللازم بالواقعة، وجار استكمال اﻹجراءات القانونية اللازمة.