كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - عاجل وبشرة خير - زيادة كبيرة في معاشات تلك الفئة خلال 2019

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه ومجلس النقابة لن يسمحوا لأحد باستيلاء واحتلال النقابة سواء من غير مشتغلين أو خريجي التعليم المفتوح مهما كانت الضغوط.

وأضاف "عاشور" خلال كلمته اليوم الأحد خلال احتفالية فرعية 6 أكتوبر بمشاركة عضو مجلس النقابة العامة صالحين المهدى، والمنعقدة بقاعة سيد درويش بأكاديمية الفنون، أن قرارات مجلس بشأن ضوابط تجديد الاشتراك أجلت غير المشتغلين من جداول النقابة، لكي تكون أموال المحامين للمحامين المشتغلين فقط.

وشدد نقيب المحامين: "كنا ومازلنا في حالة دفاع شرعي عن النقابة لتطهير الصفوف، ولن يكون المحامي أقل شرفا ومكانة من القاضي، ومن يرى أنه أقل فليغادرنا، فنحن نطالب بالعزة والاستقلال للمحاماة والقضاء بغير انتقاص لأحد فنحن أصحاب مصلحة وقضية واحدة وهي تحقيق العدالة".

وكشف "عاشور": "نمتلك خطوة طموحة بشأن العلاج والمعاش نتيجة لتدهور القيمة الشرائية للجنيه المصري خلال الفترة الماضية، وسيشهد عام 2019 زيادة للمعاش بالشكل الذي يليق للمحامي".