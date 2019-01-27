كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - "الطيران" تشارك فى بمعرض الكتاب بورش عمل لنشر الثقافة الجوية



تشارك وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الإدارة العامة للثقافة الجوية بالوزارة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الذي انطلقت فعاليات دورته الـ50 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. حيث تشارك الوزارة بجناح تستهدف منه التواصل مع كافة فئات المجتمع وبخاصة الشباب وعموم النشء لنشر الثقافة الجوية للمواطنين من خلال إقامة ورش عمل وعرض وتوزيع مجموعة متنوعة من الإصدارات عن أنشطة الثقافة الجوية و مجالات الطيران المدنى المختلفة ومن بينها نماذج محاكاة للطيران الفعلى والطيران اللاسلكى بالاضافة الى تقديم هدايا تذكارية لزوار المعرض فى إطار تنمية الوعى والمعرفة بأنشطة الطيران المدنى. وتأتي هذه الفعاليات بالتزامن مع احتفالات عيد الطيران المدنى المصرى الـ89.

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