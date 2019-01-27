كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - مصر للطيران - 21 طائرة جديدة تدخل الخدمة قريبا

قال المستشار عمرو محمود، ممثل شركة مصر للطيران، إن الظروف الاقتصادية تحكم عمل الشركة ويتم التركيز على منطقة الشرق الأوسط لأنها تسهم بنسبة 50% من إيرادات الشركة.

وقال محمود: "شرعنا فى تحديث الأسطول الجوى للشركة وستدخل الخدمة قريبا 21 طائرة جديدة، ليرتفع حجم الأسطول من 63 طائرة حاليا إلى قرابة 70 طائرة مع مراعاة البعد الوطنى والحفاظ على الأمن القومى لمصر".

وأشار ممثل شركة مصر للطيران، إلى أن خسائر الشركة فى أفريقيا 50 مليون دولار، متابعًا: " دول منافسة لنا فى أفريقيا تدعم وتتحمل تكلفة الوقود الذى يمثل نسبة 30% من تكلفة التشغيل، وأن البديل المطروح هو ربط بعض الخطوط لتمر بعدد من العواصم الإفريقية لتقليل الخسائر"رحلات مدمجة"، مؤكدًا على أن رحلات مصر للطيران إلى دول شمال إفريقيا تسير بشكل جيد، موضحًا أن الرحلات المدمجة توفر الخسائر ونحتاج لموافقة الدول على تحميل ركاب على هذه الرحلات.

وأكد محمود، على أن مصر للطيران تتعافى حاليا من الخسائر التى تعرضت لها منذ عام 2011 وبلغت 20 مليار جنيه متابعًا: "نعتمد على مواردنا الذاتية وبدأنا التعافى من ثقل المديونية، وللشركة فى دول شمال إفريقيا وأوروبا ميزة نسبية، وأن الوزارة تنتهج سياسة جديدة للتنمية البشرية فى جميع قطاعات مصر للطيران".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الأحد، بحضور ممثلى وزارة الطيران وشركة مصر للطيران لمناقشة رؤية الوزارة لدعم توجه مصر نحو أفريقيا، وذلك بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019.

وطالب النائب سيد فليفل، بإعادة تشغيل خط طيران مقديشيو بالصومال وربطه مع نيروبى فى كينيا، مؤكدًا أن القاهرة كانت قبلة لتحركات التحرر الأفريقية، ووجود مصر للطيران ضرورة استراتيجية.

وشدد فليفل، على ضرورة وجود برنامج برعاية مجلس الوزراء ينسق مابين الوزارات المعنية مثل الاستثمار والسياحة والطيران لتعمل كفريق، وأن تكون الممرات الخاصة للأفارقة فى المطارات ذات مردود إيجابى ولاسيما بالتنسيق مابين الجوازات ووزارة الداخلية وسلطات المطار، مؤكدا أن إفريقيا أمن قومى لمصر.