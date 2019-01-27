كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - مدبولي يتابع تكليفات السيسي بشأن تطوير النقل الجماعى بالإسكندرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تطوير وسائل النقل الجماعى بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور وزير النقل، ونائبه، ورئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس هيئة السكك الحديدية، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن المخطط الاستراتيجى للنقل فى محافظة الإسكندرية أكد على ضرورة الاهتمام بتطوير وسائل النقل الجماعى بها، وعلى رأسها قطار أبو قير، وترام الرمل، مع الربط بمدينة برج العرب الجديدة، لتحقيق التنمية المنشودة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الدراسات والمقترحات الخاصة بتطوير وسائل النقل الجماعى بالإسكندرية، وكلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتولى أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة مراجعة جميع الدراسات المطروحة خلال 3 أشهر، والخروج بتصور نهائى تبدأ شركات المقاولات فى تنفيذه على الفور.