كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - إغلاق طريق أسوان القاهرة الصحراوى كليًا وطريق أبو سمبل جزئيًا

أغلقت إدارة المرور بمديرية أمن أسوان، منذ قليل، الطريق الغربي الصحراوي أسوان - القاهرة، بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد أن ضربت عاصفة ترابية مختلف أنحاء المحافظة. .

كما أغلقت إدارة المرور، طريق أبو سمبل السياحى بشكل جزئي، تحسبا لحدوث أية حوادث ناتجة عن انعدام الرؤية أمام حركة السيارات.

ومن جانبه، قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ اسوان، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وفرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور، وذلك تحسباً لسقوط الأمطار، ولمواجهة أى تداعيات لسوء الأحوال الجوية.