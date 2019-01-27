كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - شاهد - منة أمل تطرح أغنية "حكايات يناير"



طرحت المطربة الشابة منة أمل، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "حكايات يناير" عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب". "حكايات يناير" كلمات الشاعر الراحل عمر كمال الدين، وألحان نادر نور، وتوزيع زووم، ومكس وماستر مصطفى رؤوف. يذكر أن أبرز أعمال منة، أغنية "القدر" وحققت نجاحا كبيرا.

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