كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - غدًا.. إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي بالمدارس

أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة 6 ابتدائى وأولى اعدادى و2 إعدادى وباقى امتحانات النقل من المقرر أن تظهر غدا.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن من المقرر أن تظهر نتائج امتحانات النقل على الموقع الإلكتروني للمديرية مساء اليوم وغدا بالمدارس.

وقد ذكر محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، فى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع" أنه جارى تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية من الكنترولات ومراجعاتها مشيرا الى هناك 34 كنترول يتم تجميعهم، ومن المحتمل أن تنتهى أعمال التجميع والمراجعة نهاية الأسبوع الجارى، وسيتم اعتمادها من محافظ القاهرة ثم إعلانها.