كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - عمل فني مستوحى من فستان ملكة جمال الكون يثير ضجة



أثار عمل فني مستوحى من الحمم البركانية من فستان ملكة جمال الكون "كاتريونا جراي" ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. العمل الفني من إعداد الطالب "مارك لورا بورا"، حيث أدرج الطالب البالغ من العمر 19 عاما عناصر حقيقية مثل الشموع الحمراء المضيئة. وبمجرد تحميل الصورة عبر الإنترنت، تم مشاركتها آلاف المرات ونالت إعجاب أكثر من 8 آلاف مستخدم. وقال مارك إنه صُدم عندما استيقظ ليجد أن الصورة أصبحت حديث مستخدمي الإنترنت وحصلت على الكثير من ردود الفعل الإيجابية. وقد استوحى بورا عمله الفني من فستان ملكة جمال الكون الذي ارتدته لحظة تتويجها في تايلاند في ديسمبر الماضي. وأضاف أن جراي تمثل المرأة الفلبينية المعاصرة فهي قوية ومستقلة ويشعر بالفخر لكونها تحمل الجنسية الفلبينية، موضحا أن ثوبها كان مستوحى من الحمم البركانية لذا فكر باستخدام النار لإبراز عمله الفني، لكن لم يكن مسموحا له باللعب بالنيران داخل المنزل، فذهب إلى الكنيسة واستخدم الشموع المضاءة لإضفاء جاذبية على الفستان.

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