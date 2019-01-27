كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 مساءً - عبد العال يدعو الحكومة للإنتهاء من الأحوزة العمرانية وإعادة ترسيم المحافظات

دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة للإنتهاء من قضيتي الأحوزة العمرانية ، وإعادة ترسيم المحافظات، مشيراً إلي أن الحكومة مجتمعة مسئولة عن تنفيذ الأحوزة العمرانية، وبينما تتحدث عن جهود مبذولة من جانبها في هذا الشأن لكن النواب بـ27 محافظة، و الذين يتعاملون علي أرض الواقع يشكون من الأمر.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة ، المنعقدة اليوم الأحد ، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أن هناك مجهودات تُبذل من الحكومة ، لكن طبقاً للدستور الحكومة متضامنة في مسئوليتها قائلاً : علي الحكومة أن تجلس علي طربيزة واحدة وتنتهي من ملف الأحوزة العمرانية وإعادة ترسيم المحافظات".

وتابع عبد العال، أن هناك مشكلة أخرى يتحدث عنها النواب وهي أننا نعيش علي نحو 6% من مساحة مصر، مشيرا الى أن الخروج من المأزق يتمثل في إعادة ترسيم المحافظات وهو المشروع الذى ظل حبيساً في إدراج الحكومة لمدة، منوهاً إلي أنه أثناء إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية الى انتخب علي أساسة المجلس الحالي، قالوا انتظروا التقسيم ثم قالوا التوقيت غير كاف وبناء عليه أعددنا قانون تقسيم الدوائر وفقا لما استقرينا إليه ، مشددا على أهمية أن يتم تقسيم مصر عرضياً وليس طويلاً.