انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. رقصة تثير جدلاً في السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 06:50 مساءً - أصدرت جهة سعودية رسمية بياناً رسمياً بررت فيه ظهور فتيات يرقصن في مهرجان محلي.

وأمس السبت، أصدرت أمانة مدينة الأحساء (شرق) بياناً رسمياً بشأن الجدل الذي أثير بشأن المقطع الراقص في حفل افتتاح مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2019.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن أمانة الأحساء أصدرت البيان بعد أن نشرت الصحيفة ردود أفعال عن المقطع الراقص في مهرجان تمور الأحساء.

وجاء في البيان: "نؤكد أن ما ذهب إليه البعض من تفسيرات خاطئة وتتهم المهرجان بإشاعة ما يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي الكريم، مناف للصحة"، مشيراً إلى أن "ما تم عرضه لا يتعدى أن يكون حركة تمثيلية تعبيرية تحاكي الأبيات الشعرية التي تعبر عن الفرح العارم بتسجيل الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي".

البيان اعتبر أن الحركات التي أدتها الفتيات في الرقصة التي عرضت على المسرح بأنها "من التعبيرات التراثية"، مبيناً أن "التي أدت هذه الحركة التمثيلية التعبيرية طفلة (...) وليس كما يتم تداوله بشكل خاطئ".

وكانت الرقصة أثارت استياءً وغضباً في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد رواد لتلك المواقع أن الرقصة التي قدمت في خلال فقرة بحفل الافتتاح تخالف عادات المجتمع السعودي وتقاليده.